Петраков - про матч збірної України у відборі на ЧС-2022: Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть

Петраков - про матч збірної України у відборі на ЧС-2022: Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть

Керманич "синьо-жовтих" зізнався, що через війну не думає про футбол.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував майбутній поєдинок "синьо-жовтих" з Шотландією в плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

У зв'язку з повномасштабним вторгнення російських військ в Україну зустріч, яка була запланована на 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, перенесли на червень.

"Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. Де я тільки не ходив, за продуктами, до хлопців на блокпостах і бачу, що люди стали згуртованими.

Розбивати житлові будинки, вбивати дітей, я навіть не знаю, як говорити про це. Моя мама була в окупації під німцями, багато мені розповідала, але те, що роблять зараз росіяни, "брати"... Місяць минув, а я досі не можу зрозуміти, як це сталося.

Із футболістами збірної я на зв'язку постійно. Зокрема з нашими легіонерами. Для них футбол теж відійшов на другий план. Зараз кінець березня, у нас ще є квітень і травень. Ще подивимося дату, на яку призначать наш матч з Шотландією. Адже там ще Ліга націй повинна бути, календар є. Не знаю, що буде. Наразі не до футболу взагалі, люди гинуть", - сказав Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS.

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