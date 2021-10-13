Петраков про нічию з боснійцями: вам не подобається, як грає Циганков? Це Україна, не Франція, не Італія

Петраков про нічию з боснійцями: вам не подобається, як грає Циганков? Це Україна, не Франція, не Італія

Цей результат серйозно ускладнив життя "синьо-жовтих".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував гру своїх підопічних у матчі 8-го туру відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини.

Зазначимо, що "синьо-жовті" у Львові розписали нічию з суперником із рахунком 1:1. На забитий гол від Андрія Ярмоленка гості відповіли точним ударом у виконанні Анела Ахмедходжича.

На післяматчевій пресконференції Петраков розповів про деяких виконавців команди, а також подякував уболівальникам за підтримку.

"У перерві ми сказали хлопцям, щоб глибоко не сідали. Це втома. У мене немає питань до гравців, я подякував усім. Хлопці засмучені. Потім розберемо помилки, зробимо висновки. Вам не подобається, як грає Циганков? Це Україна, не Франція, не Італія. У нас середній чемпіонат. Ми використовуємо наявні ресурси. Є молоді хлопці, я дивлюся за ними. Вони ростуть, але ще не готові грати за національну збірну.

Для мене це було несподіванкою (про підтримку з боку вболівальників, прим.). Після того, як люди вигукували моє прізвище, зіграти 1:1 - в душі десь навіть соромно. Велике спасибі Львову і вболівальникам, не очікував такого прийому.

Це моя інтуїція. Я - головний тренер, випустив Сікана. Зробив помилку. Але якби він забив, все б по-іншому говорили після матчу. Якби вийшов Довбик, а у нього також нічого б не вийшло... Тренер повинен вирішувати і ризикувати. Я сподівався на Сікана, думав, він допоможе. Йому 20 років, все ще попереду.

Скажу чесно: я не прораховував нічого, навіть не думав про це. Тільки дивився матч Казахстан - Фінляндія, коли їхали на цю гру. Казахстан виходив на нас з блиском в очах, а потім два поєдинки програв остаточно, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією. Шанси? Ми будемо боротися до кінця, це я вам обіцяю. Всі хлопці це розуміють", - сказав Петраков.

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

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