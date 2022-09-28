Петраков розповів, чого не вистачило збірній України для перемоги у вирішальному матчі з Шотландією

Поєдинок завершився внічию - 0:0. Цей результат не дав "синьо-жовтим" пробитися на наступний сезон до елітного Дивізіону А.

На післяматчевій пресконференції керманич "синьо-жовтих" поскаржився на відсутність реалізації гольових моментів у своїх підопічних. Зокрема Петраков пригадав хороший шанс Артема Довбика після виходу на побачення з воротарем, а також вбивчу нагоду Андрія Ярмоленка, який з кількох метрів не влучив у порожні ворота.

"Результат 0:0. Все. Задоволений грою хлопців. Не забили, не реалізували моменти, зіграли 0:0. Задоволений, як хлопці грали, у мене немає до них запитань. Дуже важкі погодні умови. Хлопці грали, ніхто не випадав, тому і не робив замін. У цю гру важко увійти.

Чого не вистачило? Того ж, чого й в Уельсі, - реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового...", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що Петраков плюнув на пресконференції після гри з Шотландією, відповідаючи на запитання щодо своєї можливої відставки.

Збірна України з 11 очками після шести турів посіла друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами очолила квартет та пробилася до еліти Ліги націй. Третьою фінішувала Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами стала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, у наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.

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