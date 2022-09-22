Петраков викликав до збірної України дебютанта після фіаско в матчі Ліги націй з Шотландією

Так, 23-річний хавбек отримав свій дебютний виклик до збірної України та готуватиметься разом з командою до вирішальних матчів Ліги націй проти Вірменії та Шотландії.

Про це повідомив офіційний сайт дніпровського клубу.

До цього Сарапій перебував у резервному списку гравців, викликаних до національної збірної. Едуард став третім футболістом "Дніпра-1" в таборі "синьо-жовтих" після форварда Артема Довбика та півзахисника Олександра Піхальонка.

Раніше повідомлялося, що після перенесеного матчу 1-го туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії, який завершився розгромною виїзною поразкою українців, двоє футболістів залишили розташування "синьо-жовтих". Голкіпер Анатолій Трубін вирушив на поміч "молодіжці", яка незабаром візьме участь у плейоф відбору на Євро-2023. А півзахисник Віктор Коваленко не зіграє в наступних матчах збірної України через пошкодження.

Нагадаємо, Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Шотландії в Лізі націй.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

У двох заключних поєдинках Ліги націй-2022/23 команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться з Вірменією, а 27 вересня знову зіграє з Шотландією.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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