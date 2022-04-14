Петраков визначився з датою початку збору збірної України перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2022

Петраков визначився з датою початку збору збірної України перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2022

"Синьо-жовті" зберуться без легіонерів.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився подробицями організації зборів перед вирішальними поєдинками за путівку на ЧС-2022.

"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не загадуватимемо. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів", - сказав Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS.

Петраков також додав, що УЄФА спільно з УАФ можуть допомогти організувати тренувальний збір.

"Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Олександр Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко також робить усе, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня вирушити до Європи.

Я вже знаю хлопців із Динамо та Шахтаря і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше і розпочинатимуть підготовку не з порожнього місця", - зазначив він.

Нагадаємо, що наразі УАФ веде перемовини про спаринги з Францією і Північною Македонією.

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