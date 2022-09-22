Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Шотландії в Лізі націй: що сказав тренер

Поєдинок на "Гемпден Парк" завершився з рахунком 3:0 на користь "Тартанової армії".

Після матчу головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков на пресконференції висловився про невдачу своєї команди. Усю провину за болісну поразку він вирішив взяти на себе.

"У нас не було основних гравців, які зазнали травм, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву". Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало. У першому таймі команда ще який-небудь вигляд мала, але в другому ми побачили стільки браку. Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Учора на тренуванні бачив, що щось не те. Зупинив тренування, поговорив - не вийшло, ми програли", - сказав Петраков.

Також фахівець оцінив подальші турнірні перспективи своєї команди, наголосивши, що ще нічого не втрачено в контексті боротьби за першу сходинку в групі.

"Спершу ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду - важливий поєдинок із Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце", - цитує коуча "синьо-жовтих" офіційний сайт УАФ.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

У двох заключних поєдинках Ліги націй-2022/23 команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться з Вірменією, а 27 вересня знову зіграє з Шотландією.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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