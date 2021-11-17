Петраков зробив гучну заяву щодо ймовірного виходу збірної України на ЧС-2022 до Катару

Керманич "синьо-жовтих" впевнений у своїй команді.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зробив гучну заяву щодо ймовірного виходу національної команди до Чемпіонату світу-2022.

Слова керманича "синьо-жовтих" цитує УАФ.

Так, Петраков наголосив на тому, що українська команда абсолютно нікого не боїться та він вірить, що його хлопці все ж отримають путівку до Мундіалю.

"Ми дуже задоволені. Але ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду — жеребкування, плейоф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару.

Команда виглядала добре, ми трохи нервували, щось не виходило. Але я задоволений грою хлопців, характером, який вони показали. Такі матчі дуже важко граються. Це була гра на результат, і ми його досягли.

До речі, сьогодні всі три українські збірні перемогли. Команда U-17 обіграла Португалію та вийшла з першого місця до еліт-раунду Євро. Привітаємо Олега Кузнецова. Руслан Ротань із молодіжною збірною обіграв Сербію. І ми також перемогли. Сьогодні в Україні футбольне свято.

Хотів би сказати, що наші вболівальники дуже допомогли, подолавши цю дорогу. Я дуже вдячний їм усім. Особливо вболівальникам у Львові. Я ще ніколи такої підтримки не бачив, було приємно. Спасибі всім величезне. Я відчував цю підтримку, вона додавала нам сил. Нині я вже адаптувався до національної збірної. Мені було дуже важко. Досвідчені хлопці, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а також ті, хто молодше, — усі мені допомагали. Хотів би подякувати своїм футболістам за допомогу, яку вони мені надали", - зазначив Петраков.

Додамо, що в останньому турі відбору до ЧС-2022 збірна України розібралася на виїзді з Боснією та Герцеговиною (2:0) та, як наслідок, завершила груповий етап на другій позиції, яка дає право зіграти у плейоф за право посперечатися зіграти на світовій першості.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

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