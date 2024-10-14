Петракова звільнили з посади головного тренера збірної Вірменії

Українця Олександра Петракова було звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії.

Про це повідомила пресслужба вірменської федерації футболу.

У неділю, 13 жовтня, вірмени під керівництвом Петракова програли Північній Македонії (0:2) в домашньому матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Після цієї поразки безвиграшна серія вірменської збірної подовжилася до трьох поєдинків. Перед цим вірмени на виїзді зіграли внічию з Фарерськими островами (2:2) та у гостях поступилися Північній Македонії (0:2).

Після чотирьох турів Вірменія з 4 очками посідає друге місце у групі 4 Дивізіону С Ліги націй, випереджаючи Латвію за додатковими показниками. Беззаперечним лідером квартету є Північна Македонія (10 очок). Фарерські острови перебуювать на останній сходинці, маючи у своєму активі 3 пункти.

У наступному п'ятому турі Ліги націй вірмени прийматимуть Фарерські острови, а Північна Македонія вдома зустрінеться з Латвією. Матчі відбудуться 14 листопада.

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Петраков очолював збірну Вірменії від січня 2023 року. 67-річний український фахівець провів біля керма команди 18 матчів, у яких здобув 4 перемоги, 4 рази зіграв унічию та зазнав 10 поразок.

За період своєї роботи у вірменській збірній Петраков відзначився вчинками, які викликали обурення серед українських уболівальників. Зокрема він викликав до національної команди гравців з чемпіонату Росії та зробив неоднозначну заяву, де наголосив, що спорт повинен існувати поза політикою.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України від серпня 2021 до січня 2023 року. До головної команди "синьо-жовтих" він протягом 11 років тренував юнацькі збірні нашої країни. Зокрема, 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-20.

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