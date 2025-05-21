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П'ять українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки Wimbledon-2025
Wimbledon-2025 розпочнеться 30 червня і триватиме до 13 липня.
П'ять українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки Wimbledon-2025. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
Вони відібралися до основи турніру Grand Slam завдяки своїм позиіям у світовому рейтингу, повідомляється на офіційному сайті Wimbledon.
Напряму потрапити до основної сітки Wimbledon-2025 може ще одна українка Дар'я Снігур, однак вона має лише 57-й номер в альтернативного списку, через що, найімовірніше, розпочне виступи на турнірі з кваліфікації.
Матчі основної сітки Wimbledon-2025 відбудуться від 30 червня до 13 липня.
Чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є чешка Барбора Крейчикова, яка торік у фіналі перемогла італійку Жасмін Паоліні.
Найкращий результат серед українок на Wimbledon-2024 показала Світоліна, яка зупинилися у чвертьфіналі, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.
Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025, поєдинки якого триватимуть від 25 травня до 8 червня.