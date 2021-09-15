Під час футбольного матчу в Німеччині фанати влаштували грандіозне побоїще: зіткнення продовжилися на вулицях (відео)

Під час футбольного матчу в Німеччині фанати влаштували грандіозне побоїще: зіткнення продовжилися на вулицях (відео)

Травми отримали близько 30 осіб.

Масштабною бійкою фанатів двох команд завершився поєдинок Регіональної ліги Німеччини між "Пройссен Мюнстер" і "Рот-Вайсс" із Ессена.

Після того, як арбітр дав фінальний свисток, який зафіксував перемогу гостей з рахунком 3:2, їхні фанати покинули свої трибуни і натовпом кинулися на глядачів, які підтримували місцевий колектив.

У результаті зіткнень пошкодження різного ступеня тяжкості отримали близько 30 осіб. Важка травма була нанесена одному зі стюардів, який працював на поєдинку. Дісталося також літньому чоловікові, якого зіштовхнули зі сходів - він теж серйозно постраждав, повідомляє Spiegel.

Зіткнення фанатів двох команд продовжилися і після матчу на вулицях Мюнстера. Поліції довелося застосовувати сльозогінний газ.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, фанати зірвали матч Чемпіонату Франції, влаштувавши дике побоїще з футболістами на полі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання