Під час матчу АПЛ між "Вотфордом" та "Челсі" у вболівальника стався серцевий напад

Під час матчу АПЛ між "Вотфордом" та "Челсі" у вболівальника стався серцевий напад

Через це гру довелося на деякий час перервати.

У поєдинку 14-го туру англійської Прем'єр-ліги між " Вотфордом " та " Челсі " стався жахливий інцидент.

Так, за інформацією офіційного Twitter-акаунту "джмелів", у одного з його вболівальників зупинилося серце. Футболісти почали сигналізувати про це головному арбітру, аби він зупинив гру та сказав про це медичному персоналу, аби вони якомога швидше надали необхідну допомогу.

Зрештою, суддя відправив команди в підтрибунне приміщення і повернулися вони лише після того, як стан фаната вдалося стабілізувати. Цей інцидент трапився на самому початку протистояння.

Сама зустріч між "Вотфордом" та "Челсі" завершилася перемогою лондонців із рахунком 2:1.

Після цього результату "аристократи" продовжили очолювати турнірну таблицю внутрішньої першості. Після 14 турів у їхньому активі 33 бали;

"Вотфорд", своєю чергою, залишився з 13 очками на 17 сходинці.

Додамо, що аналогічна ситуація з зупинкою серця у вболівальника трапилася в жовтні у поєдинку "Ньюкасл" - "Тоттенхем". На щастя, тоді також його стан вдалося стабілізувати.