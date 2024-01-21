Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час матчу Костюк на Australian Open коментаторка назвала війну Росії проти України "маленькою"

Під час матчу Костюк на Australian Open коментаторка назвала війну Росії проти України "маленькою"

Марта Костюк / Фото: Associated Press

Кенді Рід Харроп пізніше попросила вибачення за свої слова, заявивши, що "дуже іронізувала".

Коментаторка Eurosport Кенді Рід Харроп оскандалилася під час трансляції матчу між українською тенісисткою Мартою Костюк і "нейтральною" росіянкою Марією Тимофєєвою в 1/8 фіналу Australian Open-2024.

Журналістка у прямому ефірі назвала Тимофєєву представницею "країни, яка зараз бере участь у маленькій війні".

Це викликало неабиякий шквал критики у соцмережах, після чого коментаторка на своїй сторінці у Twitter попросила вибачення за свої слова і заявила, що "дуже іронізувала".

Додамо, що резонансний епізод стався після того, як Костюк відмовилась від спільного фото з росіянкою перед початком їхнього поєдинку. Марта повідомила сербській судді, що не робитиме спільний знімок із суперницею та дівчинкою, яка проводить традиційне жеребкування, хто перший подаватиме в матчі.

Таким чином, обидві тенісистки сфотографувались з дівчинкою окремо.

Зустріч між Костюк і Тимофєєвою завершилася розгромною перемогою українки. Після матчу не обійшлося без скандалу – офіційний акаунт іншого турніру Grand Slam – US Open – у соцмережах опублікував пост про тріумф Марти, де зобразив поруч з ім'ям її "нейтральної" суперниці російський прапор. Костюк рішуче відреагувала на скандал, після чого триколор держави-терористки видалили.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Великого шолома. За путівку до півфіналу Australian Open вона позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

В 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек. А Даяна Ястремська побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

Читайте також:

Скандальне рукостискання: українська тенісистка привітала росіянку з перемогою (фото)

"Героям слава": Світоліна присвятила Україні напис на камері після перемоги в матчі Australian Open

Світоліна здобула впевнену перемогу та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2024

Повʼязані теми:

Наступна публікація