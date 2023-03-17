Під час матчу Ліги конференцій уболівальник вибіг на поле і зламав ніс одному з гравців (відео)

Скандальний інцидент трапився під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій між турецьким "Сівасспором" та італійською "Фіорентиною".

Двом шанувальникам турецького клубу вдалося прорвався на поле. Один з них підбіг до півзахисника "фіалок" Алессандро Б'янко і вдарив його по обличчю.

Відео цього кричущого епізоду розлетілося Мережею.

Sivasspor - Fiorentina maçında sahaya giren bir taraftar, Fiorentinalı futbolcu Bianco'nun burnunu kırdı. pic.twitter.com/kSVH93F0Sz — ZPOR (@gzt_spor) March 17, 2023

Після завершення гри головний тренер "Фіорентини" Вінченцо Італьяно повідомив, що у Б'янко зламаний ніс.

Сам 20-річний футболіст опублікував фото своєї травми в соцмережах.

Зазначимо, що "Фіорентина" розгромила "Сівасспор" з рахунком 1:4. Перша зустріч команд в Італії також завершилася перемогою "фіалок" (1:0). Таким чином, за підсумками двох матчів далі вийшов представник Серії А.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі чвертьфіналісти Ліги конференцій.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

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