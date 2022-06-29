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Під час обстрілу Харкова російськими окупантами загинув футбольний тренер

Під час обстрілу Харкова російськими окупантами загинув футбольний тренер

Унаслідок ракетного удару загарбниками РФ перестало битися серце футбольного тренера - Андрія Дорошева.

Як відомо у понеділок, 27 червня , окупанти вчергове здійснили обстріл Харкова, унаслідок якого загигули п'ять осіб.

Однією з жертв став саме Дорошев. Про трагічну звістку в Instagram повідомив його вихованець, а нині - футболіст "Металіста 1925" - Самуель Обінайя.

Зазначимо, що внаслідок цього удару постраждали 22 особи. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, стан поранених тяжкий та середній, внаслідок обстрілів жителі отримали вибухові травми, осколкові поранення. Харківські медики працюють у посиленому режимі та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у Лисичанську російські окупанти обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли по воду.

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