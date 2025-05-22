Під час війни допомагав українцям: легенда боксу повернеться у ринг заради титульного бою

Менні Пак’яо / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак’яо повернеться на ринг і проведе титульний бій проти володаря пояса WBC у напівсередній вазі американця Маріо Барріоса.

Поєдинок відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятиме титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі.

46-річний Пак'яо є єдиним боксером в історії, якому вдалося завоювати титули у восьми вагових категоріях. Загалом на рахунку філіппінця 62 перемоги (39 – нокаутом), 2 нічиї та 8 поразок на професійному рингу.

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Свій минулий офіційний бій Менні провів у серпні 2021 року, програвши одноголосним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угасу.

Зазначимо, що 2022 року Пак'яо повернувся в ринг у виставковому бою проти південнокорейського блогера та майстра бойових мистецтв Ді Кей Йо, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Усі зароблені на поєдинку кошти пішли на благодійність – на будівництво житла на Філіппінах, а також на потреби українців, які постраждали від війни з російськими окупантами.

30-річний Барріос востаннє боксував у листопаді минулого року, коли завершив унічию бій проти Абеля Рамоса. У послужному списку Маріо 29 перемог (18 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия.

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Раніше повідомлялося, що українець Олександр Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.