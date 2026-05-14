Під хіт 80-х: Усик влаштував запальні танці на рингу перед боєм з Верховеном

Українець поділився атмосферним відео з тренувального табору.

Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик продовжує готуватися до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Український боксер у своєму тренувальному таборі влаштував запальні танці просто на боксерському рингу під легендарний хіт 80-х "Bamboleo".

Гарний настрій Олександра передався і його команді.

"Сьогодні я офіційно в режимі Bamboleo", — підписав чемпіон відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Також Олександр захищатиме титул WBA, однак Верховен не отримає його в разі перемоги, оскільки наразі не входить до рейтингу організації.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

