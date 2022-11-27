Під крики "Слава Україні" та "Путін – х***о": на міжнародному турнірі з футзалу організатори зірвали прапор РФ (відео)

Українські команди тріумфували на змаганнях у Нідерландах.
Організатори 40-го чемпіонату світу з футзалу серед поліцейських і пожежників "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022", який відбувався у Нідерландах, висловили підтримку Україні в боротьбі з російськими окупантами.
Перед початком змагань представники української делегації звернули увагу на те, що в залі присутній прапор РФ.
Під тиском наших співвітчизників організатори турніру позбулися триколору країни-агресорки.
Уболівальники ж зустріли цей жест оплесками і гучними вигуками Слава Україні!" та "Путін – х***о!".
Зазанчимо, що обидві українські команди стали переможцями змагань. "IPA Avangard Safety Україна" тріумфували в категорії 35+, а "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine" виграли в загальній чоловічій категорії.
Раніше повідомлялося, що український клуб виграв останній матч елітраунду футзальної ЛЧ, але не зумів вийти до Фіналу чотирьох.
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