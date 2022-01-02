Під наглядом Миколенка: "Евертон" зазнав поразки в гольовій перестрілці АПЛ

"Іриски" не реалізували пенальті в першому таймі.

"Евертон", склад якого напередодні поповнив український захисник Віталій Миколенко, поступився "Брайтону" в результативному матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги - 2:3 .

На початку поєдинку "чайки" повели з різницею у два м'ячі - відзначилися Алексіс Макаллістер та Ден Берн. У середині першого тайму "іриски" могли скоротити відставання, проте Домінік Кальверт-Льюїн не реалізував пенальті.

Після перерви Ентоні Гордон таки допоміг господарям поля відіграти один гол, але на 71-й хвилині Макаллістер оформив дубль і повернув гостям комфортний рахунок.

Через декілька хвилин уже Гордон оформив дубль, проте цього команді Рафаеля Бенітеса виявилося замало, аби уникнути поразки.

Зазначимо, що український новачок "ірисок" не зміг взяти участь у цьому матчі через правила АПЛ. До 3 січня "Евертон" не має права випускати Миколенка в офіційних зустрічах.

Перед грою з "Брайтоном" Віталій був представлений уболівальникам своєї нової команди. Він спостерігав за поєдинком з трибун "Гудісон Парк" в компанії своєї дівчини.

"Евертон" із 19 очками залишився 15-му місці в таблиці АПЛ. "Брайтон" (27 балів) піднявся на восьму сходинку.

8 січня "іриски" зіграють з "Халл Сіті" в 1/32 фіналу Кубка Англії. Ймовірно, саме в цьому матчі Миколенко отримає шанс дебютувати за "мерсисайдців".

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