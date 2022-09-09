"Під політичними приводами розчищають поле від наших сильних атлетів": у РФ влаштували істерику щодо можливого відсторонення від ОІ-2024

Дегтярьов, який раніше очолював комітет Держдуми зі спорту, звинуватив США та Європу у політичній мотивації санкцій проти представників країни-агресорів.

Про це Дегтярьов заявив в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству ТАРС.

Зокрема, він звинуватив функціонерів у тому, що вони нібито прибирають конкурентів із Росії для спортсменів зі своєї країни.

"Якщо наших спортсменів не допустять до Олімпіади, то керівництво що сказало? Проводити альтернативні змагання. Керівництво на те і є керівництво, що всіх спрямовує.

Але сам факт відсторонення російських спортсменів – це неподобство та дискримінація. Це знищення в принципі системи світового спорту під диктовку американських та європейських ляльководів. Якщо по-людськи говорити, то це недобросовісна конкуренція. Під політичними приводами розчищають поле від наших сильних атлетів. Це нечесна боротьба", - сказав Дегтярьов.

Зазначимо, зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.