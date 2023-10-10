Під тиском громадськості: УЄФА передумав допускати юнацькі команди Росії до міжнародних турнірів

В керівній організації європейського футболу "не знайшли технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Європейський футбольний союз (УЄФА) не дозволить російським командам у віковій категорії U-17 взяти участь у міжнародних змаганнях, зокрема матчах кваліфікації на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву організації.

Джерело зазначає, що УЄФА розглянув можливість повернути РФ до чоловічих і жіночих юнацьких змагань під своєю егідою, однак це спричинило розкол у Виконавчому комітеті організації.

Щонайменше 12 із 55 європейських членів-асоціацій заявили, що їхні команди й надалі бойкотуватимуть матчі з командами держави-терористки.

Оцінивши ситуацію, УЄФА після чергового засідання Виконавчого комітету 10 жовтня заявив, що "пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Зазначимо, що Англія першою відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань.

Українська асоціація футболу (УАФ) також відреагувала на скандальне рішення УЄФА, заявивши, що бойкотуватиме всі матчі за участю росіян, і закликала до цього інші асоціації.

В підсумку низка країн заявили, що бойкотуватимуть матчі з юнацькими збірними Росії, незважаючи на рішення УЄФА. Грати з командами держави-терористки відмовилися Латвія, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія, Данія, Естонія, Норвегія та Ірландія.

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