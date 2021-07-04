Під загрозою: 40% заходів Олімпіади можуть відбутися без глядачів

Найбільш популярні у вболівальників змагання — бейсбол, футбол, легка атлетика — можуть залишитися без фанатів спорту.
В Японії влада може посилити ліміт відвідуваності на об'єктах Олімпійських ігор в Токіо з 10 тисяч до п'яти тисяч через загрозу збільшення кількості заражень коронавірусом.
Про це інформує Kyodo з посиланням на офіційних осіб, що беруть участь в обговоренні.
Тоді близько 40% заходів пройде без глядачів.
За зачиненими дверима можуть відбутися, швидше за все, всі заходи, на які продано понад 5 тисяч квитків і ті, які проходять після 21:00. Це — церемонії відкриття і закриття, а також найбільш популярні у вболівальників змагання: бейсбол, футбол, легка атлетика.
Якщо "коронавірусні" правила на Олімпіаді будуть посилені, із запланованих 750 подій 300 пройдуть при порожніх трибунах.
Встановлений зараз ліміт відвідуваності — 10 тис. Глядачів на одному об'єкті, але на тлі висхідної кількості нових випадків коронавірусів японський уряд і оргкомітет, за даними ЗМІ, вважають дуже складним дотримуватися цього рішення.
Раніше повідомлялося, що в Осаці заявили про "колапс" медсистеми через коронавірусу, лікарі закликають скасувати Олімпіаду.
Раніше прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявляв, що уряд зробить все можливе для того, щоб стримати зараження COVID-19 і "безпечно і спокійно" провести Олімпійські ігри в 2021 році.
Олімпіаду планують провести, навіть якщо в Токіо не скасують режим надзвичайної ситуації через пандемію.
Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх перенесли на 2021 рік. Олімпіада триватиме з 23 липня по 8 серпня, а Паралімпіада — з 24 серпня по 5 вересня.
При цьому 80% японців виступають проти заходу, адже в країні — черговий спалах коронавірусу, а іноземних туристів на Олімпіаді не буде.
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