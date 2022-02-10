Під загрозою ще одна олімпійська естафета: українські лижниці здали позитивні тести на коронавірус

Під загрозою ще одна олімпійська естафета: українські лижниці здали позитивні тести на коронавірус

Жіноча естафета в лижних перегонах запланована на 12 лютого.

Збірна України з лижних перегонів може пропустити жіночу естафету на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Як повідомляє телеканал UA Перший, участь "синьо-жовтих" у командній гонці опинилася під питанням через те, що позитивні тести на COVID-19 здали Юлія Кроль та Дар'я Рубльова.

Поки що в української збірної не набирається чотири здорові лижниці для участі в естафеті, яка запланована на суботу, 12 лютого. Наразі змагатися готові лише троє дівчат - Марина Анцибор, Валентина Камінська та Вікторія Олех.

Додамо, що подібна ситуація з нашою командою сталася і в біатлоні. Як повідомив, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, Україна ризикує пропустити жіночу естафету на Олімпіаді-2022.

Своєю чергою, збірна України з фристайлу не змогла виступити в командному турнірі на Іграх у Пекіні через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів. Це особливо прикро з огляду на те, що українці в цій дисципліні були претендентами на медаль.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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