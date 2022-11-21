Під загрозою суворих санкцій ФІФА: європейські збірні відмовилися від ЛГБТ-пов'язок на ЧС-2022

Капітани команд не одягатимуть пов'язки в кольорах райдуги під час матчів планетарної першості в Катарі.

Капітани європейських збірних, зокрема Англії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Уельсу та Швейцарії, не використовуватимуть у матчах чемпіонату світу-2022 з футболу пов'язки з написом "OneLove" на підтримку ЛГБТ-спільноти, як це планувалося раніше.

Відповідне рішення футбольні асоціації цих країн ухвалили з огляду на санкції, якими ФІФА пригрозила командам у разі проведення таких акцій. Спочатку Міжнародна федерація футболу збиралася карати збірні лише грошовим штрафом. Однак пізніше було оголошено, що гравець, який одягне ЛГБТ-пов'язку, автоматично отримає жовтку картку.

Під загрозою спортивних санкцій європейські збірні врешті вирішили відмовитися від цієї ідеї.

"Ми дуже засмучені рішенням ФІФА, яке ми вважаємо безпрецендентим. ФІФА досить чітко пояснила, що накладатиме спортивні санкції, якщо наші капітани вийдуть на поле на матч з цими пов'язками. Ми були готові заплатити штрафи, які у таких випадках є звичним покаранням за порушення правил екіпірування, проте мали рішучий намір одягати ці пов'язки. Однак ми не могли поставити наших гравців в умови, коли їх могли покарати жовтою карткою або ж навіть змусити залишити поле", – цитує спільне звернення футбольних асоціацій BBC.

Зазначимо, що чемпіонат світу в Катарі відбувається на тлі гучних скандалів, пов'язаних з корупцією та порушенням прав людини. Сексуальні меншини зазнають жорстких утисків у цій країні – за одностатеві стосунки навіть передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на пресконференції перед стартом Мундіалю президент ФІФА Джанні Інфантіно заступився за організаторів ЧС-2022.

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