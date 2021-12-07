Підготовка, андеркард та вартість квитків: усе, що потрібно знати про бій Ломаченко - Коммі

Підготовка, андеркард та вартість квитків: усе, що потрібно знати про бій Ломаченко - Коммі

Поєдинок відбудеться вже цієї суботи.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) у ніч із суботи на неділю – з 11-го на 12-те грудня – у Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден проведе бій із колишнім володарем титулу IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

ТСН Проспорт розповість усе, що потрібно знати про цей бій.

Як боксери готувалися до поєдинку

Наприкінці жовтня Ломаченко відправився до Лос-Анджелесу, де розпочав активну фазу підготовки до цього поєдинку. Українець проводив багато часу у спортзалі, а також часто здійснював пробіжки на піску.

Тим часом його майбутній опонент теж приділяв багато уваги своїй фізичній формі. Він завзято тренувався у тренажерному залі та проводив спарринги на ринзі.

Скільки Ломаченко та Коммі зароблять за бій

Згідно з інформацією видання Totalsportek Boxing, 33-річний українець гарантовано отримає 750 тисяч доларів за цей бій, але сума його гонорару може зрости до 2 мільйонів доларів у разі виконання плану продажу прав на трансляцію поєдинку.

Щодо Річарда Коммі, то він заробить як мінімум 250 тисяч доларів, максимум — 800 тисяч.

За свій попередній бій проти японця Масайоші Накатані Василь Ломаченко заробив також 2 мільйони доларів.

Хто виступить у андеркарді

На розігріві у Ломаченка виступить канадець українського походження - Олександр Тесленко (17-1, 13 КО). Він вийде на ринг проти американського супертяжа Джареда Андерсона (10-0, 10 КО), який, за чутками команди Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), зміг відправити у нокаут Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) під час спільних спаррингів.

Також у андеркарді виступлять:

Срібний призер Олімпіади-2020 Кейшон Девіс (3-0, 2 КО) зустрінеться з мексиканським ветераном легкої ваги Хосе Сарагосою (8-3-1, 2 КО) у шестираундовому поєдинку.

(3-0, 2 КО) зустрінеться з мексиканським ветераном легкої ваги (8-3-1, 2 КО) у шестираундовому поєдинку. Ніко Алі Уолш (2-0, 2 КО), онук Мохаммеда Алі, визначить сильнішого Рейєсом Санчесом (6-0, 2 КО) у поєдинку з чотирма раундами.

(2-0, 2 КО), онук Мохаммеда Алі, визначить сильнішого (6-0, 2 КО) у поєдинку з чотирма раундами. Середньоваговик Ксандер Заяс (11-0, 8 КО) зустрінеться з італійцем Алессіо Мастронунціо (9-1, 3 КО) у шестираундовому поєдинку.

(11-0, 8 КО) зустрінеться з італійцем (9-1, 3 КО) у шестираундовому поєдинку. Боксер напівсередньої ваги Пабло Вальдес (5-0, 4 нокаути) має битися з Хуліо Сезаром Санчесом (11-3, 6 КО).

(5-0, 4 нокаути) має битися з (11-3, 6 КО). Келвін Девіс (2-0, 1 КО) зустрінеться з Брайаном Еммануелем Раміресом (1-1-1, 1 КО).

(2-0, 1 КО) зустрінеться з (1-1-1, 1 КО). Джон Бауза (15-0, 6 КО) проведе бій з Майклом Вільямсом-молодшим (19-0, 12 КО).

(15-0, 6 КО) проведе бій з (19-0, 12 КО). Боксер у напівлегкій вазі Джеймс Вілкінс (9-2, 6 КО) проведе бій із Хуаном Тапіа (10-3, 3 КО).

(9-2, 6 КО) проведе бій із (10-3, 3 КО). Джо Уорд (5-1, 2 КО) зустрінеться з Бріттоном Норвудом (10-3-1, 7 КО).

Скільки коштують квитки на бій Ломаченко - Коммі

Продаж квитків на поєдинок стартував 2 листопада. Вони коштують від 56 до 406 доларів. Наразі вільних місць лишилося близько півтори тисячі серед 20 789 можливих.

Пресконференція на арені

Фінальна прес-конференція перед боєм пройде 9 грудня у Chase Square у Медісон-Сквер Гарден. Окрім Ломаченка та Коммі у ній візьмуть участь і Олександр Тесленко з Джаредом Андересоном. Очікуються, що на спілкування з пресою, сам захід буде закритим для вболівальників, також прийдуть інші боксери, які візьмуть участь в інвенті.

Зважування та заключна дуель поглядів

Офіційна церемонія зважування, а також дуель поглядів, пройдуть в одному із конференц-залів Stewart Hotel. Захід відбудеться у п'ятницю, 10 грудня, і також буде закритим для вболівальників. Орієнтовний час початку церемонії – 20:00 за київським часом.

Обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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