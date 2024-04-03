Підготовка до Ігор-2024: олімпійська збірна України з футболу дізналася суперників на турнірі у Франції

Міжнародний товариський турнір за участю "синьо-жовтих" відбудеться у червні.
Олімпійська збірна України (U-23) з футболу виступить на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції в рамках підготовки до Олімпади-2024 в Парижі.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, участь у турнірі візьмуть 10 збірних, які розбиті на дві групи. На груповому етапі підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть Єгипту, Італії, Панамі та Японії.
Група А: Кот-д’Івуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея, Франція.
Група В: Єгипет, Італія, Панама, Україна, Японія.
Міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello: розклад матчів збірної України
4 червня. 19:00. Єгипет – Україна
6 червня. 16:00. Україна – Італія
8 червня. 18:30. Україна – Панама
10 червня. 15:30. Україна – Японія
Після завершення групового етапу відбудуться матчі за 9-те, 7-ме, 5-те, третє та перше місця.
Міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello: розклад плейоф
14 червня. 15:00. Матч за 9-те місце
14 червня. 19:00. Матч за 7-ме місце
15 червня. 16:00. Матч за 5-те місце
16 червня. 15:30. Матч за 3-тє місце
16 червня. 19:15. Фінал
Нагадаємо, чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.
Збірна України з футболу вперше візьме участь в Олімпіаді. Згідно з результатами жеребкування, "синьо-жовті" потрапили до групи B, де зіграють проти Аргентини, Марокко і третьої команди з Азійської конфедерації.
До плейоф олімпійського турніру вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. У чвертьфіналі українці можуть зустрітися з однією зі збірних групи А: Франція, Нова Зеландія, США або переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти четвертої команди з Азійської конфедерації).
Зазначимо, що у футбольному турнірі Олімпіади можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.
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