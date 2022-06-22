Підготовка до Ліги чемпіонів: "Динамо" вирушило на передсезонний збір до Швейцарії

Київське "Динамо" залишило територію України, аби підготуватися до нового сезону.
Перший передсезонний тренувальний збір "біло-сині" проведуть у Швейцарії. Найближчі два дні гравці "Динамо" пробудуть у Бухаресті, а звідти вирушать безпосередньо до місця призначення.
Протягом підготовчого періоду у динамівців заплановано проведення низки товариських поєдинків, перші суперники в яких уже відомі, усі вони - представники Швейцарії, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу взяв на перший літній збір на 25 футболістів. Зазначається, що частина гравців приєднається до команди пізніше.
Зауважимо, що з командою також вирушили вінгер Георгій Цитаїшвілі та форвард Владислав Супряга, які закінчували минулий сезон в оренді у краківській "Віслі" та генуезькій "Сампдорії" відповідно.
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;
Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.
26 червня підопічні Мірчі Луческу проведуть контрольний матч з "Івердон Спорт", а 29 червня - з "Лозанною". Усі поєдинки будуть благодійними та відбудуться під гаслом "Play for Peace. Stop the War".
Нагадаємо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 19/20 та 26/27 липня.
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