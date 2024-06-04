Підготовка до Євро-2024: збірна Англії розгромила Боснію і Герцеговину у спарингу (відео)

Команда Гарета Саутгейта впевнено виграла перший контрольний матч перед стартом чемпіонату Європи.

Збірна Англії розбила Боснію і Герцеговину у товариському поєдинку в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Зустріч на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершилася з рахунком 3:0 .

У першому таймі команди голів не забивали. На початку другої половини гри "Три леви" вийшли вперед – Коул Палмер реалізував пенальті на 60-й хвилині.

Під завісу матчі команда Гарета Саутгейта ще двічі вразила ворота боснійців. На 85-й хвилині відзначився Трент Александер-Арнольд, а за хвилину до кінця основного часу поєдинку забив Гаррі Кейн.

Огляд матчу Англія – Боснія і Герцеговина

Перед Євро-2024 англійці проведуть ще один спаринг – 7 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні з Ісландією.

На континентальній першості команда Саутгейта зіграє у групі C з Данією, Сербією та Словенією.

Боснія і Герцеговина 9 червня на виїзді зіграє товариський матч з Італією. Боснійці пропустять прийдешній чемпіонат Європи, адже у півфіналі плейоф кваліфікації програли Україні.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

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