Підготовка до Євробаскету: у Львові побудують мультифункціональний спортивний комплекс

Підготовка до Євробаскету: у Львові побудують мультифункціональний спортивний комплекс

Нова арена зможе вмістити 10 тисяч глядачів.

Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький розповів, що матчі чоловічого Євробаскету-2025 повинен прийняти новий мультифункціональний спортивний комплекс, який цьогоріч розпочнуть будувати в місті.

Раніше Україна подала заявку на проведення Євробаскету-2025. Ініціатором проведення Чемпіонату Європи в Україні є президент - Володимир Зеленський.

Арена буде розрахована на 10 тисяч глядацьких місць і буде розташована поблизу футбольного стадіону "Арена-Львів". Зведення нового спорткомплексу відбуватиметься в межах програми Президента "Велике будівництво".

"Євробаскет у Львові плануємо провести у спортивно-розважальному комплексі, який цьогоріч розпочнемо будувати в межах програми Президента "Велике будівництво" . Сьогодні до нас завітала делегація Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій: генеральний директор Моніка Пухнер та керівник відділу змагань Любомир Мандіч.

У Львові йдеться про будівництво мультифункціонального спортивного комплексу, де зможуть відбутися змагання з Євробаскету. Він розрахований на 10 тисяч глядацьких місць і постане за адресою вул. Стрийська,199, поблизу стадіону "Арена-Львів". Зараз тривають геодезичні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації.

На головній залі нового спорткомплексу зможуть відбуватися ігри з зимових видів спорту. А також: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теніс, флорбол.

Водночас, головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА, східних єдиноборств, важкої атлетики, паверліфтингу, а також проведення культурних заходів. Також у цих залах зможуть проводити змагання зі спортивної і художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту", - розповів Козицький.

ЄвроБаскет у Львові плануємо провести у спортивно-розважальному комплексі, який цьогоріч розпочнемо будувати в межах... Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 17 січня 2022 р.

Читайте також:

Прищепилися "Супутником": збірну Росії з баскетболу не пускають на чемпіонат світу

У США тренера баскетбольної команди відсторонили через перемогу з рахунком 92:4

Ексгравець НБА та ветеран американського футболу побилися на рингу: Мережа вибухнула мемами