Підготувалася до світової першості: молодіжна збірна України з баскетболу виграла міжнародний турнір в Угорщині

У Будапешті відбувся міжнародний турнір з баскетболу 3х3 у рамках підготовки до чемпіонату світу, в якому взяла участь збірна України.

Збірна команди України U-23 з баскетболу 3х3 у рамках підготовки до чемпіонату світу перемогла в міжнародному турнірі, що пройшов у Будапешті.

Команда виступила у складі Олега Бондаренка, Віталія Шорсткого та Олександра Сидорука під керівництвом головного тренера Тимура Арабаджі.

На груповому етапі змагань "синьо-жовті" здобули перемоги над командами Tresspandаk (22:1), Venice Beach (22:16) та Yeeehaw (22:8),

Плейоф одразу розпочався з півфіналів. Українці обіграли команду Dream Team із рахунком 22:10. У фіналі турніру молодіжна збірна здобула перемогу над командою Boráros Ballers з рахунком 22:14, таким чином виборола перше місце на турнірі Budapest Open.

Нагадаємо, що юніорська збірна України з баскетболу 3x3 драматично поступилася в поєдинку за третє місце проти Литви на Чемпіонаті світу, який тривав в угорському Дебрецені.

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