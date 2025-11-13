- Дата публікації
Підготовка до Євро-2026: збірна України з футзалу обіграла Францію в спарингу
Команда Олександра Косенка не дозволила французам взяти реванш за бронзовий фінал ЧС-2024.
Збірна України з футзалу перемогла Францію (3:1) у товариському матчі, який відбувся у французькому Ліможі.
На 6-й хвилині Ігор Корсун вивів "синьо-жовтих" вперед. Після перерви Владислав Первєєв та Ігор Чернявський збільшили перевагу української команди.
Франція відіграла один м'яч, але на більше господарів не вистачило.
Огляд матчу Франція – Україна
Зазначимо, що до цього команди востаннє зустрічалися в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024. Тоді збірна України розтрощила Францію з рахунком 7:1, вперше в історії виборовши медалі футзального Мундіалю.
Поєдинок із Францією відбувся у межах підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2026, який відбудеться від 21 січня до 7 лютого 2026 року в Литві, Латвії та Словенії.
На груповому етапі турніру команда Олександра Косенка побореться з Литвою, Чехією та Вірменією.