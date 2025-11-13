ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Підготовка до Євро-2026: збірна України з футзалу обіграла Францію в спарингу

Команда Олександра Косенка не дозволила французам взяти реванш за бронзовий фінал ЧС-2024.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Футзал Франція – Україна

Футзал Франція – Україна / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Збірна України з футзалу перемогла Францію (3:1) у товариському матчі, який відбувся у французькому Ліможі.

На 6-й хвилині Ігор Корсун вивів "синьо-жовтих" вперед. Після перерви Владислав Первєєв та Ігор Чернявський збільшили перевагу української команди.

Франція відіграла один м'яч, але на більше господарів не вистачило.

Огляд матчу Франція – Україна

Зазначимо, що до цього команди востаннє зустрічалися в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024. Тоді збірна України розтрощила Францію з рахунком 7:1, вперше в історії виборовши медалі футзального Мундіалю.

Поєдинок із Францією відбувся у межах підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2026, який відбудеться від 21 січня до 7 лютого 2026 року в Литві, Латвії та Словенії.

На груповому етапі турніру команда Олександра Косенка побореться з Литвою, Чехією та Вірменією.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie