Підготовка до Євро-2026: збірна України з футзалу обіграла Францію в спарингу

Футзал Франція – Україна / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Реклама

Збірна України з футзалу перемогла Францію ( 3:1 ) у товариському матчі, який відбувся у французькому Ліможі.

На 6-й хвилині Ігор Корсун вивів "синьо-жовтих" вперед. Після перерви Владислав Первєєв та Ігор Чернявський збільшили перевагу української команди.

Франція відіграла один м'яч, але на більше господарів не вистачило.

Реклама

Огляд матчу Франція – Україна

Зазначимо, що до цього команди востаннє зустрічалися в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024. Тоді збірна України розтрощила Францію з рахунком 7:1, вперше в історії виборовши медалі футзального Мундіалю.

Поєдинок із Францією відбувся у межах підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2026, який відбудеться від 21 січня до 7 лютого 2026 року в Литві, Латвії та Словенії.

На груповому етапі турніру команда Олександра Косенка побореться з Литвою, Чехією та Вірменією.