Підкорила Францію: українка стала переможницею престижного тенісного турніру

Ангеліна Калініна виграла 15-й титул ITF у кар'єрі.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна тріумфувала на турнірі ITF у французькому Нанті
У фінальному поєдинку 24-річна українка здобула перемогу над француженкою Осеан Доден. Перший сет Калініна виграла на тай-брейку 7:6 (7:4), а в другій партії її суперниця відмовилася продовжити зустріч після програної подачі (0:1).
На шляху до фіналу Калініна також обіграла індійську тенісистку Карман Каур Тханді (1-й раунд), росіянку Еріку Андрєєву (2-й раунд), британку Сару Бет Ґрей (чвертьфінал) та представницю Італії Мартіну Тревізан (півфінал).
Калініна ще не вигравала турніри найпрестижнішої серії WTA, проте має вже 15 титулів ITF у одиночному розряді.
У нинішньому сезоні вона встановила особистий рекорд, піднявшись на 57-ме місце в рейтингу WTA.
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