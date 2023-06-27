Підкорила соцмережі: штовхальниця ядра виступила у бігу з бар'єрами на Європейських іграх (відео)

Незвичайний випадок трапився на Європейських іграх 2023 року, які тривають у польському Кракові. Бельгійська штовхальниця ядра Джоліен Бумкво була змушена представити свою збірну одразу у двох різних дисциплінах.

29-річна Джоліен є капітанкою збірної Бельгії з легкої атлетики. Вона спеціалізується на метальних видах: у метанні молота та штовханні ядра Бумкво 21 раз вигравала національну першість.

Однак на змаганнях у Кракові спортсменці несподівано довелося змагатися ще й у бігу з бар'єрами. Справа в тому, що Анне Загр і Ханне Клаес, які у збірній Бельгії спеціалізуються на бігу з бар'єрами, отримали травми та не змогли вийти на старт. Тож Бумкво довелося самій взяти участь у забігу на 100 метрів з бар'єрами, аби команду не дискваліфікували.

Джоліен доволі кумедно долала дистанцію, переступаючи через бар'єри, але змогла дістатися фінішу. Вона програла найближчій конкурентці майже 20 секунд (32,81 проти 13,81), однак заробила для своєї збірної одразу два бали до заліку командного Євро, оскільки швейцарку Дітанджі Камбунджі дискваліфікували через фальстарт.

На фініші Джоліен отримала гучні оплески від уболівальників на трибунах і своїх суперниць. Відео самовідданого забігу штовхальниці ядра розлетілося соцмережами.

Jolien Boumkwo is a Shot Putter!



Today, she ran the 100mH at the European Team Championships to secure 2 points for Belgium.

Safe to say her 32.81s was a PB. pic.twitter.com/sWNQMyCrLs — Oluwadare (@Track_Gazette) June 24, 2023

Європейська асоціація легкої атлетики присвятила спортсменці окремий допис у соцмережах.

"Кожне очко має значення. Штовхальниця ядра змагається за команду Бельгії у бігу на 100 метрів з перешкодами – це новий рівень відданості", – йдеться в підписі до відео.

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! #EG2023



(@TeamBelgium, @The_EOC) pic.twitter.com/3rhERw9y5I — European Athletics (@EuroAthletics) June 24, 2023

Додамо, що у своїй профільній дисципліні – штовханні ядра – Бумкво посіла на Європейських іграх сьоме місце серед шістнадцяти учасниць із результатом 16,58 м.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Після п'ятого змагального дня збірна України з 25 нагородами (12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових) посідає третю сходинку в медальному заліку Євроігор-2023.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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