Підкорювачі Британії: Миколенко та Усик зробили спільне фото та обмінялися подарунками

Підкорювачі Британії: Миколенко та Усик зробили спільне фото та обмінялися подарунками

Футболіст і боксер потішили один одного презентами.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та захисник "Евертона" Віталій Миколенко зустрілися та влаштували обмін подарунками.

Миколенко вручив Усику ігрову футболку мерсисайдського клубу зі своїм номером, а Олександр презентував Віталію боксерську рукавичку. На обох подарунках спортсмени поставили свої підписи.

"З чемпіоном", - підписав Миколенко спільне фото з Усиком на своїй сторінці в Instagram.

"Молодший і старший. Один починає підкорювати Британію, другий прибив трьох британців", - підмітив один із підписників, пригадавши перемоги Усика над Тоні Белью, Дереком Чісорою та Ентоні Джошуа.

Усик наразі готується до реваншу з Джошуа. У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною .

, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні . Миколенко провів у складі "Евертона" вже два матчі: допоміг "ірискам" вибити "Галл Сіті"" (3:2) в Кубку Англії та дебютував в АПЛ проти "Норвіча" (1:2).

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