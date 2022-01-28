Підкорювачі Британії: Миколенко та Усик зробили спільне фото та обмінялися подарунками

Футболіст і боксер потішили один одного презентами.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та захисник "Евертона" Віталій Миколенко зустрілися та влаштували обмін подарунками.
Миколенко вручив Усику ігрову футболку мерсисайдського клубу зі своїм номером, а Олександр презентував Віталію боксерську рукавичку. На обох подарунках спортсмени поставили свої підписи.
"З чемпіоном", - підписав Миколенко спільне фото з Усиком на своїй сторінці в Instagram.
"Молодший і старший. Один починає підкорювати Британію, другий прибив трьох британців", - підмітив один із підписників, пригадавши перемоги Усика над Тоні Белью, Дереком Чісорою та Ентоні Джошуа.
- Усик наразі готується до реваншу з Джошуа. У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- Миколенко провів у складі "Евертона" вже два матчі: допоміг "ірискам" вибити "Галл Сіті"" (3:2) в Кубку Англії та дебютував в АПЛ проти "Норвіча" (1:2).
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