"Підлюче гасло": відомий російський спортсмен відреагував на заборону "Героям слава" на формі збірної України

А також він назвав Крим "нашою територією".

Рішення УЄФА зобов’язати збірну України прибрати з ігрової форми на Євро-2020 напис "Героям слава" продовжує викликати різноманітні коментарі.

Так, на відповідну заборону тепер відреагував російський дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков, передає "Чемпіонат".

"УЄФА вже ухвалив рішення прибрати це підлюче гасло, все нормально і правильно. А що стосується карти, ну намалювали і намалювали. Головне, що ми знаємо, що Крим - це наша територія. А там хай картинки малюють.

Правильно, що РФС включився у все це і зажадав це прибрати. Чому ні? Там зараз вся Європа за Україну. Не кажу зараз про народ, кажу про уряд України: вони були негідниками чистими, негідниками чистими і залишаються! Що про них ще скажеш", - резюмував Кожевніков.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його. УЄФА вже детально пояснив, чому заборонив напис на формі збірної України.

ТСН звернулася по роз'яснення до Української асоціації з футболу - там хоч і заяву УЄФА не спростовують, від коментарів утримуються - мовляв, зараз ведуть з УЄФА перемовини, щоби форма українських спортсменів залишилася без змін.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

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