Підніжка для лідера АПЛ: "Ліверпуль" втратив очки в матчі з головною сенсацією сезону

"Ліверпуль" у гостях зіграв унічию з "Ноттінгемом" в матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сіті Граунд" у Ноттінгемі завершилася з рахунком 1:1 .

Уже на 8-й хвилині поєдинку господарів вивів уперед Кріс Вуд. Однак у другому таймі мерсисайдцям вдалося зрівняти рахунок та уникнути поразки – на 66-й хвилині відзначився Діогу Жота.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Ліверпуль" (47 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. "Ноттінгем" (41 бал) піднявся на другу позицію та, без сумніву, є головною сенсацією нинішнього сезону.

У наступному турі команда Арне Слота 18 січня на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Днем пізніше підопічні Нуну Ешпіріту Санту прийматимуть "Саутгемптон".

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