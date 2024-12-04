Підніжка для лідера: "Ліверпуль" втратив очки у феєричному матчі АПЛ проти "Ньюкасла"

"Ліверпуль" у гостях зіграв унічию з "Ньюкаслом" у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 3:3 .

На 35-й хвилині рахунок у грі відкрив форвард господарів Александер Ісак. На старті другого тайму "червоні" відігралися – на 50-й хвилині точного удару завдав Кертіс Джонс.

На 62-й хвилині Ентоні Гордон знову вивів "Ньюкасл" уперед. На це підопічні Арне Слота відповіли дублем Мохамеда Салаха, який відзначився на 68-й і 83-й хвилинах.

Однак наприкінці поєдинку команді Едді Гау вдалося врятуватися від поразки. На 90-й хвилині Фабіан Шер приніс "сорокам" нічию.

Після цього матчу "Ліверпуль" (35 очок) продовжує впевнено лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 балів. "Ньюкасл" (20 пунктів) йде на 10-й сходинці.

У наступному турі "Ліверпуль" на виїзді зіграє з "Евертоном" у мерсисайдському дербі, а "Ньюкасл" завітає у гості до "Брентфорда". Обидва матчі відбудуться 7 грудня.

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