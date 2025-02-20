Підніжка у боротьбі за титул: "Ліверпуль" втратив очки в яскравій грі з "Астон Віллою" в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Астон Віллою" у перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 2:2 .

Мерсисайдці відкрили рахунок у середині першого тайму – відзначився Мохамед Салах.

Однак ще до перерви господарі не лише відігралися, а і вийшли вперед. Точних ударів завдавали Юрі Тілеманс і Оллі Воткінс.

У другому таймі підопічним Арне Слота вдалося зрівняти рахунок – на 61-й хвилині забив Трент Александер-Арнольд.

Під завісу протистояння команда Унаї Емері могла вирвати перемогу, але гол Джейкоба Ремзі на 81-й хвилині скасували після перегляду VAR через офсайд.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Ліверпуль"

"Ліверпуль" (61 очко) продовжує лідирувати в АПЛ. Мерсисайдський клуб на 8 балів випереджає найближчого переслідувача – "Арсенал", який має матч у запасі. "Астон Вілла" йде на дев'ятому місці, маючи у своєму активі 39 балів.

У наступних матчах АПЛ "Ліверпуль" 23 лютого на виїзді зіграє з "Манчестер Сіті". Днем раніше "Астон Вілла" прийме "Челсі".

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