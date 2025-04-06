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Підніжка на шляху до чемпіонства: "Ліверпуль" зазнав неочікуваної поразки в АПЛ (відео)
Мерсисайдці у результативному гостьовому поєдинку поступилися "Фулгему".
"Ліверпуль" на виїзді несподівано програв "Фулгему" в матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершився з рахунком 3:2.
Мерсисайдський клуб відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі – відзначився Алексіс Макаллістер.
Проте ще до перерви "дачники" відповіли трьома голами, авторами яких стали Раян Сессеньйон, Алекс Івобі та Родрігу Муніз.
У другому таймі підопічні Арне Слота скоротили відставання в рахунку – на 72-й хвилині точного удару завдав Луїс Діас. Однак врятуватися від поразки "червоним" не вдалося.
Огляд матчу "Фулгем" – "Ліверпуль"
Буде додано незабаром.
Незважаючи на поразку, "Ліверпуль" (73 очки) продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. Мерсисайдці випереджають найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 11 балів.
"Фулгем" (48 очок) завдяки перемозі піднявся на восьму сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.
У наступному турі АПЛ ліверпульці 13 квітня приймуть "Вест Гем", а "дачники" днем пізніше проведуть виїзний поєдинок з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного.