Підніжка у боротьбі за титул АПЛ: "Евертон" з Миколенком відібрав очки у "Манчестер Сіті"

"Евертон" — "Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Евертон" зіграв унічию з "Манчестер Сіті" в домашньому матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Хілл Дікінсон" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:3 .

"Городяни" відкрили рахунок на 43-й хвилині зустрічі завдяки голу Жеремі Доку.

У другому таймі "іриски" відповіли трьома забитими м'ячами — на 68-й хвилині рахунок зрівняв Тьєрно Баррі, на 73-й Джейк О'Браєн вивів мерсисайдців уперед, а на 81-й Баррі оформив дубль.

Однак підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли уникнути поразки. На 83-й хвилині Ерлінг Голанд скоротив відставання "небесно-блакитних", а на 90+7-й Доку вирвав нічию для "Манчестер Сіті", оформивши дубль.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Евертон" — "Манчестер Сіті"

Після цієї нічиєї "Манчестер Сіті" (71 очко) посідає друге місце в АПЛ і, маючи матч у запасі, на 5 балів відстає від "Арсенала", який лідирує. "Евертон" (48 пунктів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі АПЛ "городяни" 9 травня приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а підопічні Девіда Моєса днем пізніше на виїзді зіграють з "Крістал Пелас", який є суперником донецького "Шахтаря" в півфіналі Ліги конференцій.

