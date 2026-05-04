ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Підніжка у боротьбі за титул АПЛ: "Евертон" з Миколенком відібрав очки у "Манчестер Сіті"

Команда Хосепа Гвардіоли на останніх секундах врятувалася від поразки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Евертон" — "Манчестер Сіті"

"Евертон" — "Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Евертон" зіграв унічию з "Манчестер Сіті" в домашньому матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Хілл Дікінсон" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:3.

"Городяни" відкрили рахунок на 43-й хвилині зустрічі завдяки голу Жеремі Доку.

У другому таймі "іриски" відповіли трьома забитими м'ячами — на 68-й хвилині рахунок зрівняв Тьєрно Баррі, на 73-й Джейк О'Браєн вивів мерсисайдців уперед, а на 81-й Баррі оформив дубль.

Однак підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли уникнути поразки. На 83-й хвилині Ерлінг Голанд скоротив відставання "небесно-блакитних", а на 90+7-й Доку вирвав нічию для "Манчестер Сіті", оформивши дубль.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Евертон" — "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цієї нічиєї "Манчестер Сіті" (71 очко) посідає друге місце в АПЛ і, маючи матч у запасі, на 5 балів відстає від "Арсенала", який лідирує. "Евертон" (48 пунктів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі АПЛ "городяни" 9 травня приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а підопічні Девіда Моєса днем пізніше на виїзді зіграють з "Крістал Пелас", який є суперником донецького "Шахтаря" в півфіналі Ліги конференцій.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie