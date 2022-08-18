Підняв понад пів тонни: український стронгмен-чемпіон встановив світовий рекорд у становій тязі (відео)

Український стронгмен Олексій Новіков побив один зі світових рекордів на змаганнях у Лавленді, штат Колорадо (США).

Український силань Олексій Новіков, який у липні цього року вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic, став володарем нового світового рекорду у становій тязі Hummer Tire.

На турнірі в американському Лавленді 26-річний українець взяв вагу в 549 кілограмів.

Попередній рекорд належав канадцю Жану-Франсуа Карону (545 кілограмів). Таким чином, Новіков перевершив результат канадського спортсмена на 4 кг.

Зазначимо, що станова тяга Hummer Tire - це часткова тяга, яка використовується в змаганнях стронгменів. Діаметр шин і розмір штанги ускладнюють завдання для спортсменів.

Нагадаємо, після своєї перемоги на Strongman Classic-2022 у Лондоні Новіков закликав усіх донатити гроші захисникам України, які протистоять російським окупантам. Від початку повномасштабного російського вторгнення Новіков активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

Минулого року Олексій захистив звання найсильнішої людини планети , яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул.

, яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул. Новіков - другий український силань-чемпіон планети після Василя Вірастюка, який перемагав 2004 року.

Читайте також:

Втер носа одноклубникам: Зінченко показав неймовірну техніку на тренуванні "Арсенала" (відео)

Мати однієї з найсильніших легкоатлеток України загинула внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Харкові

Усик із усмішкою на обличчі пожартував із промоутера Джошуа під час дуелі поглядів на відкритому повітрі: відео