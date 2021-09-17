Підозрюється у виступах в чемпіонаті "ДНР": український клуб відсторонив тренера після скандалу

Раніше в Мережі з'явилася інформація, що Станіслав Дьяченко вигравав чемпіонат і кубок так званої ДНР.

Футбольний клуб "Кривбас" відсторонив від роботи тренера команди U-19 Станіслава Дьяченка. Рішення ухвалено на час внутрішнього розслідування - фахівця пов'язують з виступами в чемпіонаті так званої ДНР.

Криворізький клуб виступив із заявою на офіційному сайті, щоб роз'яснити скандальну ситуацію, яка склалася.

"В серпні наш клуб підписав контракт зі спеціалістом, який до цього більше 2-х років працював в Києві в Академії ФК "Шахтар", ставав чемпіоном Країни, мав чинний тренерський диплом та проживав на території України. Після підписання контакту клуб отримав інформацію від ультрас про участь Станіслава у матчах на території тимчасово окупованого Донецька. Керівництво клубу перевірило офіційну інформацію, та з‘ясувало, що Станіслав Дьяченко не входить до списку українців, які грали за так звані збірні "ДНР" і "ЛНР" та були дискваліфіковані КДК УАФ.

Також керівництво клубу разом зі Станіславом провело зустріч з ультрас, де активні вболівальники клубу почули його позицію та отримали відповіді на всі питання особисто від нового співробітника Академії. Здавалося, що на той час конфліктна ситуація була вичерпана. Але згодом окремі представники фан руху ФК "Кривбас", які не були присутні на зустрічі, висловили своє незадоволення і надали додаткову інформацію, яка вимагала перевірки.

Клуб завжди прислуховується до своїх вболівальників, але діє виключно у правовому полі, тому за останні дні були зроблені наступні дії:

- По-перше, клуб звернувся до силових відомств з проханням перевірити Станіслава Дьяченка щодо можливих протиправних дій проти держави та порушення ним чинного законодавства. Паралельно також тривають консультації з представниками УАФ.

- По-друге, на час внутрішнього розслідування клуб ухвалив рішення відсторонити тренера Академії Станіслава Дьяченко від виконання службових обов'язків", - йдеться в заяві клубу.

Раніше Депутат Криворізької міськради минулого скликання Микола Колесник повідомив у себе в Facebook, що тренер академії "Кривбасу" Станіслав Дьяченко раніше грав в чемпіонаті так званої ДНР.

"Команду "Кривбас" U-19 тренує чемпіон ДНР Станіслав Дьяченко", - написав Колесник у соцмережах.

Також Колесник опублікував фото Дьяченка у складі команди "Побєда" після перемоги в Кубку так званої ДНР.

В мене більш нема бажання вести дискусії з прихильниками ідеї «нічого страшного, що однин з тренерів ФК Кривбас 20/20... Опубліковано Миколою Колесником Середа, 15 вересня 2021 р.

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