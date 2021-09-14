"Підозрюю, що він кращий, ніж здається": Ф'юрі "викрив" хитрий план Усика на бій із Джошуа

"Підозрюю, що він кращий, ніж здається": Ф'юрі "викрив" хитрий план Усика на бій із Джошуа

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі припускає, що українець навмисне ще не показав всю свою силу.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про майбутній чемпіонський бій між своїм співвітчизником британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

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"Циганський король" заявив, що його не вразили переможні поєдинки українського боксера в хевівейті - проти Чазза Візерспуна та Дерека Чісори. Однак Тайсон допускає, що Усик міг боксувати не в повну силу спеціально, аби вийти на титульний бій.

"В останніх двох боях я побачив від Усика не так вже й багато. Але потім я трохи подумав про це. Можливо, він не показує нам все, на що здатен. Може бути, він бавився з суперниками на кшталт Чісори та Візерспуна. Можливо, він не намагався перемогти в цих поєдинках належним чином.

Ймовірно, він спеціально мав поганий вигляд, щоб роздобути великий чек і показати хороший виступ в ніч бою. Таке вже бувало раніше. Багато бійців мали жахливий вигляд у поєдинках, щоб отримати великі бої. Потім вони користувалися нагодою і перемагали у великих поєдинках.

Підозрюю, що Усик кращий, ніж здається, що в ніч, коли він відчує необхідність добре виступити, він це зробить, як і я. Я можу видати лайновий бій з "мішком", але коли я б'юся з найкращими у світі, я користуюся ситуацією і проводжу з ними хороші поєдинки", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю ютуб-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, промоутер розкрив деталі підготовки Усика до бою із Джошуа.

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