Підозрюють в ухиленні від армії: воротаря збірної Росії з хокею затримали співробітники військкомату

Підозрюють в ухиленні від армії: воротаря збірної Росії з хокею затримали співробітники військкомату

Відомий російський хокеїст Іван Федотов був затриманий співробітниками військкомату в Санкт-Петербурзі.

25-річний голкіпер збірної Росії з хокею підозрюється в ухиленні від служби в армії.

Про це повідомляє російське видання Спорт-Экспресс.

За інформацією місцевих ЗМІ, оперативники карного розшуку зустріли Федотова на виході з льодової арени в Купчіно, і запропонували йому проїхати до військкомату. Хокеїст не став сперечатися.

Повідомляється, що до поліції щодо Івана звернулися з військової прокуратури. Там вважають, що є достатньо підстав вважати, що хокеїст порушив закон.

Таким чином, Федотову може загрожувати до 2 років позбавлення волі згідно зі статтею 328 КК РФ "Ухилення від проходження військової або альтернативної цивільної служби".

Зазначимо, що Федотов виступав за хокейний клуб ЦСКА та формально є військовослужбовцем. У міжсезоння воротар підписав контракт із "Філадельфією", щоб продовжити кар'єру в НХЛ.

Раніше ТСН Проспорт писав, що російський боєць ММА намагався обікрасти супермаркет і побив охоронця.

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