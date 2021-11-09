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Підростає справжній чарівник м'яча: Мережу розірвав космічний гол вундеркінда "Барселони" (відео)

Підростає справжній чарівник м'яча: Мережу розірвав космічний гол вундеркінда "Барселони" (відео)

Підростає справжній чарівник м'яча: Мережу розірвав космічний гол вундеркінда "Барселони" (відео)

А йому лише сім років.

У академії іспанської "Барселони", схоже, підростає талановитий футболіст.

Цим гравцем може стати 7-річний Педро Хуарес, який попри свій юний вік вже досить по-дорослову "возить" однолітків на поле. Одним із цих доказів став його нещодавній матч, де він після розіграшу м'яча в центрі поля пройшов до чужих воріт, обігруючи суперників одного за одним, та забив гол.

Зазначимо, що саме це взяття воріт Хуареса врятувало його команду від поразки, а сама зустріч завершилася з фантастичним рахунком 5:5.

До вашої уваги відео з цим космічним голом.

Додамо, зовсім нещодавно новим головним тренером "Барселони" став її легендарний гравець - Хаві.

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