Підростає справжній чарівник м'яча: Мережу розірвав космічний гол вундеркінда "Барселони" (відео)

А йому лише сім років.

У академії іспанської " Барселони ", схоже, підростає талановитий футболіст.

Цим гравцем може стати 7-річний Педро Хуарес, який попри свій юний вік вже досить по-дорослову "возить" однолітків на поле. Одним із цих доказів став його нещодавній матч, де він після розіграшу м'яча в центрі поля пройшов до чужих воріт, обігруючи суперників одного за одним, та забив гол.

Зазначимо, що саме це взяття воріт Хуареса врятувало його команду від поразки, а сама зустріч завершилася з фантастичним рахунком 5:5.

До вашої уваги відео з цим космічним голом.

La magia del fútbol base. Último minuto. 5-5 en el marcador. El prebenjamín del Barça Pedrito Juárez (7 años) la coge, se gambetea a todo lo que le sale por el camino y marca el gol de la victoria. Emoción de los más pequeños de la Masia. Qué bonito es el fútbol #FCBMasia pic.twitter.com/YymE5bnKfw — Albert Rogé (@albert_roge) November 6, 2021

Додамо, зовсім нещодавно новим головним тренером "Барселони" став її легендарний гравець - Хаві.

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