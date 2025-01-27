Підручний достроково відібрався до масстарту чемпіонату світу-2025 з біатлону

Капітан збірної України перебуває у топ-15 загального заліку Кубка світу, завдяки чому достроково кваліфікувався до гонки.

Український біатлоніст Дмитро Підручний достроково відібрався до масстарту чемпіонату світу-2025, який відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Після шостого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25, який напередодні завершився в італійському Антгольці, 33-річний капітан збірної України посідає 15-те місце в особистому загальному заліку Кубка світу.

Згідно з регламентом, у масстарті на чемпіонаті світу візьмуть участь 30 біатлоністів: топ-15 спортсменів у загальному заліку Кубка світу та 15 найкращих за підсумками турніру.

Таким чином, Підручний автоматично кваліфікувався до масстарту світової першості, яка триватиме від 12 до 23 лютого.

Дмитро ушосте відібрався до масстарту чемпіонату світу з біатлону. Найкращий його результат у цій дисципліні на ЧС – 10-те місце на планетарній першості у шведському Естерсунді 2019 року.

Зазначимо, що за своє кар'єру Підручний здобув одну медаль на чемпіонатах світу з біатлону – 2019-го він завоював "золото" в гонці переслідування в Естерсунді. Досі це єдина золота нагорода чоловічої збірної України на планетарних першостях.

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