Підручний фінішував за крок від п'єдесталу в спринті на Кубку світу з біатлону в Обергофі: результати

Капітану української збірної не вистачило до подіуму всього 6 секунд.

У п'ятницю, 10 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з чистою стрільбою посів четверте місце. До подіуму капітану збірної України не вистачило всього 6 секунд.

Весь п'єдестал пошани забрали французи: виграв гонку Кантен Фійон-Майє, другим став Фаб'єн Клод, а замкнув трійку призерів Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Обергофі

1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 23:36.2

2. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0) +14.9

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +22.1

4. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +28.8

5. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +32.4

6. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+1) +36.8

...

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:12.3

34. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +1:38.8

78. Антон Дудченко (Україна, 1+2) +3:16.0

Зазначимо, що напередодні в Обергофі відбулася жіноча спринтерська гонка, де найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала у топ-15.

У суботу, 11 січня, в Обергофі заплановано жіночу та чоловічу гонки переслідування, які розпочнуться о 13:30 та 15:45 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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