Підручний не фінішував: результати чоловічого персьюту на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Після п'ятого місця у спринті капітан української збірної невдало виступив у гонці переслідування.

У неділю, 26 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбувався в італійському Антгольці, завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (5-та стартова позиція за підсумками спринту) та Антон Дудченко, який розпочав персьют 36-м.

Єдиним українцем, який дістався фінішу, став Дудченко – 14-та позиція з безпомилковою стрільбою. А ось Підручний заробив чотири кола штрафу та після третьої стрільби достроково зійшов з дистанції.

Виграв гонку переслідування чинний лідер загального заліку Кубка світу норвежець Стурла Легрейд. Друге місце посів його співвітчизник Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів італієць Томмазо Джакомель.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Антгольці

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 29:53.0

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +18.9

3. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+1) +24.0

4. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+0+1+0) +39.0

5. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+1) +46.9

6. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+2+1) +47.9

...

14. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +2:15.9

Дмитро Підручний (Україна, 1+1+2) – не фінішував

Додамо, що сьогодні в Антгольці також відбулася жіноча естафета, де збірна України посіла шосте місце.

Етап Кубка світу в Антгольці став останнім перед чемпіонатами світу та Європи з біатлону. Континентальну першість від 29 січня до 2 лютого прийматиме Мартел-валь-Мартелло (Італія), а планетарний форум від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону заплановано на 6-9 березня в Нове-Мєсто (Чехія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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