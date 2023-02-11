Підручний потрапив до квіткової церемонії в спринті на чемпіонаті світу з біатлону: результати гонки

У суботу, 11 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася спринтерська гонка у чоловіків.

Україну в ній представили чотири біатлоністм: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал.

Найкращим серед українців став капітан команди Підручний, який з ідеальною стрільбою посів п'яту сходинку. Інші троє наших співвітчизників також відібралися до гонки переслідування.

Весь комплект медалей виграли норвежці. Чемпіоном світу в спринті став Йоганнес Бьо, його брат Тарьєй Бьо взяв "срібло", а Стурла Легрейд став бронзовим призером.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 23:21.7

2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +14.8

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +39.9

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +43.6

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +53.4

6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +59.7

...

21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7

29. Богдан Цимбал (1+0) +2:08.4

42. Артем Прима (0+2) +2:37.1

У неділю, 12 лютого, планетарна першість продовжиться персьютами у жінок і чоловіків. Початок – о 14:25 та 16:30 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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