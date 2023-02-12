Підручний – у топ-10: результати чоловічого персьюту на чемпіонаті світу з біатлону

У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

За підсумками спринту Україну в ній представили чотири спортсмени: Дмитро Підручний (5-та стартова позиція, +0:53), Антон Дудченко (21-ша стартова позиція, +1:54), Богдан Цимбал (29-та стартова позиція, +2:08) та Артем Прима (44-та стартова позиція, +2:37).

У персьюті найкращий результат серед українців показав Підручний. Капітан української збірної з двома штрафними колами посів восьме місце.

Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо. "Срібло" завоював його співвітчизник Стурла Легрейд. Трійку призерів замкнув швед Себастьян Самуельссон, який на фініші випередив норвежця Тарьєя Бьо.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+0) 33:34.5

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +1:11.2

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+2) +1:54.1

4. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+2+2) +1:57.3

5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+2) +2:14.7

6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0+1+2) +2:27.1

7. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1+1+3) +2:48.2

8. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+0) +2:52.0

...

20. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+1) +3:59,2

39. Артем Прима (Україна, 1+0+1+2) +5:35,9

40. Богдан Цимбал (Україна, 0+1+2+1) +5:38,8

Раніше сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування, де Юлія Джима здійснила ривок і фінішувала в топ-15.

Програма планетарної першості продовжиться у вівторок, 14 лютого, індивідуальною гонкою у чоловіків. Початок – о 15:30 за київським часом.

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