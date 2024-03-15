Підручний – у топ-10: результати чоловічого спринту на заключному етапі Кубка світу з біатлону

Це другий найкращий результат українців у чоловічих особистих гонках Кубка світу сезону-2023/24.

У п'ятницю, 15 березня, на останньому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в канадському Кенморі відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлонстів: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Підручний, який з чистою стрільбою замкнув топ-10.

Зазначимо, що це другий найкращий результат чоловічої збірної України в особистих гонках на Кубку світу цього сезону. Краще виступив лише Прима в короткій індивідуальній гонці на етапі в Антгольці, де посів дев'яте місце.

Крім Підручного, до гонки переслідування в Кенморі також відібрався Прима – 50-та позиція. Мандзин, Дудченко і Лесюк фіншували за межами топ-60 і в персьюті не виступлять.

Переможцем спринту став норвежець Йоганнес Бьо. Друге місце посів італієць Томмазо Джакомель, а замкнув трійку призерів Тарьєй Бьо з Норвегії.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Кенморі

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 23:37.0

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1) +1:02.7

3. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+1) +1:04.2

4. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +1:12.2

5. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +1:13.2

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +1:16.3

...

10. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +1:28.5

50. Артем Прима (Україна, 1+1) +3:10.9

64. Віталій Мандзин (Україна, 0+2) +3:36.1

74. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +3:57.8

88. Тарас Лесюк (Україна, 2+2) +5:12.5

Додамо, що у суботу, 16 березня, в Кенморі заплановано гонки переслідування, а в неділю, 17 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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